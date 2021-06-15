Легализация евроблях в Украине 2021 – инструкция, документы и стоимость

В Украине 15 июня 2021 года начали действовать новые правила льготной растаможки евроблях.

Как легализовать евробляху по новому закону, сколько это будет стоить, а также какие подводные камни нового закона, Факты ICTV разбирались с юристом Игорем Шавровым.

Какие евробляхи попадают под льготную растаможку

Под льготную растаможку по новому закону подпадают автомобили, которым более пяти лет и их ввезли в Украину не позднее 31 декабря 2020 года. В частности, если вы ввезли машину уже в 2021-м, то на льготы можете не рассчитывать.

Важно: новыми льготами могут воспользоваться только легковые авто и грузовики массой до 3,5 т. Легковые автомобили должны соответствовать стандарту Евро-2, а грузовики — Евро-5.

Владелец имеет право на растаможку только одного авто, а на остальные льготы не распространяются.

Льготная растаможка продлится 180 дней. Только военные, пребывающие в зоне проведения ООС получат на растаможку 270 дней.

Как легализировать евробляху

Первое: собрать необходимые документы

— Прежде всего это договор купли-продажи, то есть документ, подтверждающий, что автомобиль был приобретен. Вторым документом будет техпаспорт или справка о том, что авто сняли с регистрации в стране, из которой его вывозят, — рассказывает юрист Игорь Шавров.

По его словам, в Болгарии выдают транзитные номера, а в Польше снятие авто с регистрации можно проверить на официальном сайте.

— Третий — документ, подтверждающий стоимость автомобиля. Это может быть банковская выписка, квитанция, каталог. Кстати, если помните, то во время первой волны льготной растаможки, таким документом была выписка из немецкого сайта Schwacke. Там можно было проверить примерную стоимость автомобиля. Также можно предоставить товароведческую экспертизу, — рассказывает эксперт.

Перечень документов:

договор купли-продажи;

техпаспорт или другой документ о снятии с регистрации;

документ, подтверждающий стоимость авто.

Второе: отправляйтесь на таможенный контроль

Таможенный контроль необходим, поскольку именно там после осмотра автомобиля убедятся, что это та самая машина, которая проходит по документам.

— Затем подается декларация. После таможенных формальностей, сертификации (сертификация доказывает, что автомобиль подходит под минимальные евростандарты) и оплаты необходимых платежей, можно ехать в Сервисный центр МВД, чтобы поставить авто на учет, — добавляет юрист.

Как посчитать стоимость растаможки

Конечную стоимость растаможки можно узнать, если посчитать акцизный налог, добавить НДС (20% от акцизного налога) и платеж в 8,5 тыс. грн.

Формула расчета акцизного налога: Ставка (базовая) + Vе + Fе.

Ставка зависит от возраста автомобиля. Если машине от 5 до 9 лет, то она будет нулевой.

10 лет – €25, 11 лет — €50; 12 лет — €75; 13 лет — €100; 14 лет — €125; 15 и более лет — €150.

Ve — это сумма, которую вы должны получить, умножив объем двигателя на один из следующих коэффициентов:

€0,2 — для объема двигателя от 2001 до 3000 кубических сантиметров;

€0,25 — для объема до 2000 см3 и от 3001 до 4000 см3;

€0,35 — для авто с объемом от 4001 до 5000 см3;

€0,5 — для авто с объемом двигателя более 5 тыс. см3.

Fе — это €100 для машин с дизельным или полудизельным двигателем. Для остальных — 0.

Пример:

Имеем 11-летний автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем.

Ставка (базовая) — €50.

Vе (умножаем объем двигателя — 2000 кубических сантиметров — на коэффициент 0,25) — €500.

Fе составляет 0.

Узнаем акцизный налог: €50 + €500 + 0 = €550.

Далее к €550 добавляем НДС, а это €110, 8,5 тыс. грн взноса (€260) и получаем общую стоимость льготной растаможки — €920.

Проблемы и болевые точки нового закона о растаможке евроблях

По словам юриста, процедуру могут еще дорабатывать, поскольку уже на таможне могут всплыть нюансы, но каких-то кардинальных изменений ожидать не приходится.

Среди проблем – сложности с проверкой подлинности документов.

— Проверить подлинность документов бывает очень сложно. Учитывая, что авто завозятся по доверенностям, то найти продавца бывает проблематично, — отмечает Игорь Шавров.

Также юрист заверяет, что закон сам по себе несправедлив по отношению к остальным гражданам страны.

— Он предоставляет преференции определенной группе людей без какого-либо обоснования. Я понимаю, когда дают льготы тем, кто создает рабочие места, предприятиям, которые впоследствии станут крупными налогоплательщиками. То есть тем, кто дает государству что-то взамен. А мы просто этим законом поощряем нарушение закона, — заявил специалист.

По его словам, закон несправедлив к другим гражданам страны, которые сознательно платят налоги.

— Этот вид льгот не мотивирует людей на развитие экономики, на создание рабочих мест. Это просто золотая акция, — добавил юрист.

Если первая льготная растаможка была обоснована тем, что была законодательная лазейка, то новый закон нечем обосновать.

Льготное растаможивание авто

Закон о льготном растаможивании так называемых евроблях вступит в силу 15 июня. Однако владельцев авто на европейской регистрации могут ждать проблемы при растаможивании.

Подробнее о льготном растаможивании авто — читайте на Фактах ICTV.