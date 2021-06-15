В Киеве вырастет тариф на парковку — сколько придется платить

Столичные власти инициируют обсуждение тарифов на парковку в центре Киева.

Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, в том числе оборудование, энергоносители и оплату труда, — заявил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Власти города планируют установить тариф на парковку в центре города не более 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях — не более чем 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений — 5 грн/час.

— Принципиальное решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни, — подчеркнул Усов.

Он убежден, что это поможет разгрузить центр города.

Кроме того, изменится стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку. Их стоимость будет зависеть от тарифа в каждой конкретной части города. В то же время будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент — 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре — 50%. В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Парковки на тротуарах

Правительство усовершенствовало правила парковки, запретив устраивать площадки для парковки на тротуарах.

В то же время парковки на дорогах разрешается обустраивать только субъектам хозяйствования.

А площадки для парковки теперь оборудуют паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты