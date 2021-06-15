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Факты / Lifestyle / Авто
Єлизавета Ловцова |

Закон о растаможке авто 2021 — что нужно знать

автомобіль

15 июня в Украине начинают действовать льготы на растаможку евроблях.

Это указано в законе №1402-ІХ, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно взимания налогов и сборов и других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства, а также №1403-ІХ — об изменениях в Таможенный кодекс Украины, которыми упрощается таможенное оформление ввозимых авто.

Льготная растаможка будет предоставлена автомобилям, завезенным в Украину до конца 2020 года. Также важно, чтобы с момента выпуска автомобиля прошло пять лет и больше.

Льготы распространяются на легковые авто и грузовые транспортные средства массой до 3,5 т.

Авто должно соответствовать экологическому стандарту Евро-2.

Сколько времени будут действовать льготы

На льготное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Также военным, находящимся в зоне боевых действий на Донбассе во время действия закона, будут предоставлены дополнительные 90 дней.

За это время владелец авто должен снять автомобиль с регистрации за рубежом, оформить договор купли-продажи, получить сертификат, подтверждающий, что автомобиль соответствует украинским стандартам, и поставить автомобиль на учет в сервисном центре МВД.

Если за это время авто не прошло процесс растаможки владелец должен заплатить штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Какие авто не подпадают под льготы

В соответствии с законом Украины льготы не будут распространяться на авто завезенные из РФ или временно оккупированных территорий Украины.

Сколько будет стоить льготная растаможка авто

Это будет зависеть от возраста автомобиля, а также типа и объема двигателя. Теперь сумма не будет зависеть от стоимости авто.

Для расчета нужно добавить сумму акциза, сумму таможенной пошлины и размер НДС.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до € 150, а в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Также Государственная таможенная служба Украины создала свой калькулятор расчета таможенной стоимости.

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Как рассчитать сумму акцизного налога

Оформление будет осуществляться по формуле Ставка = Ставка базовая + Vе + Fe, которая не зависит от стоимости авто, но зависит от возраста, объема и типа двигателя.

Ставка базовая рассчитывается в евро за одну машину и зависит от того, сколько лет прошло с момента изготовления машины.

Если с момента изготовления машины прошло 5-9 лет, то ставка будет нулевой, если 10 лет, она составит € 25, 11 лет — € 50, 12 — € 75, 12 лет — € 75, 13 — € 100, а 14 — € 125.

Если с момента изготовления машины прошло более 15 лет, ставка базовая составит € 150.

определяется путем умножения объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. сантиметрах на коэффициент, который указан в Законе Украины №1402-ІХ.

Он составляет:

  • € 0,25 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до двух тыс. куб. см.
    € 0,2 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания от 2001 до 3000 куб. см;
    € 0,25 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания от 3001 до 4000 куб. см;
    € 0,35 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания от 4001 до 5 тыс. куб. см;
    € 0,5 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5 тыс. куб. см.

— это ставка налога для транспортных средств. Для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), она составит — € 100. Для других автомобилей ставка составит — 0.

Льготы будут действительны в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Какие нужны документы для растаможки авто в Украине

Как правило, люди, решившие приобрести евробляху, обращаются к таможенному брокеру.

Процесс растаможки авто состоит из нескольких шагов. После того, как вы приобрели авто и получили договор купли-продажи и техпаспорт, вам нужно пересечь границу и получить штамп на экспортной декларации.

После того как вы успешно пересекли границу Украины, вам необходимо обратиться в таможню с такими документами:

— договор купли-продажи автомобиля;
— таможенная декларация на транспортное средство;
— акт таможенного досмотра, который вы получили при пересечении границы;
— свидетельство о регистрации автомобиля;
— сертификат соответствия экологическому стандарту Евро-2;
— экспортная декларация и инвойс.

После этого таможня делает окончательный расчет необходимых платежей и выдает свидетельство о регистрации транспортного средства. Затем вам нужно поставить автомобиль на учет в сервисном центре МВД.

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