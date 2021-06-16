Тонировка — это искусственное затемнение стекла. Нанести его можно металлическим напылением, энергосберегающей пленкой, лазерным и магнетронным способом. Или же затмение вообще может быть электронным, и плотность тонировки будет регулироваться с помощью пульта.

Согласно статье 31.4.7. Правил дорожного движения в Украине, эксплуатация транспортных средств запрещается, если на стекло нанесено покрытие, которое может ограничивать обзорность с места водителя и ухудшать его прозрачность. Поэтому на государственном уровне утверждены определенные правила, какой должна быть тонировка на авто.

В ГОСТе 5727-88 описаны все требования к тонировке автомобиля в Украине и допустимая светопропускная способность.

Поэтому если вы все же решили затемнить стекло на вашем транспортном средстве, учитывайте следующие требования:

лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света;

светопропускная способность передних боковых окон должна быть не менее 70%;

заднее стекло и задние боковые окна могут быть любой светопропускной способности;

солнцезащитная пленка на лобовом стекле не должна быть шире 14 см;

зеркальный эффект запрещен.

Если вы выполнили все правила, то проблем с законом быть не должно. В противном случае вам грозит наказание.

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение правил тонировки авто водителю может грозить наказание в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2021 году сумма штрафа составляет 340 грн.

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Во избежание проблем стоит проверять светопропускную способность в вашем автомобиле. Это можно сделать с помощью специального устройства — таумера.

Однако чтобы прибор показал точные данные, учтите следующие параметры:

влажность воздуха — 40-80%;

температура воздуха — около 20 градусов.

Лучше всего, чтобы проверку делали специалисты, которые знают, как работать с таумером. Если затея с тонировкой авто для вас рискованная, то лучше от нее отказаться. Или же найти какую-то альтернативу. На окна можно добавить шторки, сделать в автомобиле двойное стекло или воспользоваться силиконовой тонировкой, которую можно снимать неограниченное количество раз.

Также с 17 марта 2021 года в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения. Согласно ему сумма ряда штрафов увеличилась.