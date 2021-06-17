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Факты / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

Honda отказалась от производства трех моделей авто

Honda Clarity

Японская компания Honda решила прекратить производство трех моделей авто: Odyssey, Clariry и Legend.

К марту 2022 года завод в городе Сайама будет закрыт из-за низкого спроса на указанные модели.

Компания уже предупредила поставщиков комплектующих об остановке производства.

Минивэн Honda Odyssey впервые был представлен в 2013 году. Но несмотря на два обновления, автомобиль не выдержал конкуренции на рынке.

Однако в Америке сейчас идет производство большего по размерам минивэна Honda Odyssey, который пока остается в строю.

Седан Honda Legend начали выпускать в 2014 году. По данным компании, в прошлом году было продано лишь 216 авто этой модели, поэтому продолжать производство транспортного средства нет смысла.

Седан Honda Clarity, который дебютировал в 2015 году, выпускался сразу в трех модификациях: с гибридной, электрической и водородной силовыми установками. Но из-за низкого спроса компания откажется от всех версий авто.

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Источник: NikkeiAsia

Фото: Depositphotos

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