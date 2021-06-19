С царапинами на авто сталкивался каждый водитель, поскольку они практически неизбежны. Однако это неприятно, когда на твоем транспортном средстве есть дефекты. Не стоит расстраиваться, ведь от них можно избавиться без особых затрат.

Как убрать царапины с авто своими руками — читайте на Фактах ICTV.

Для того, чтобы приступить к борьбе с царапинами на машине, изначально нужно изучить их глубину, сколы и количество, от этого будет зависеть — нужно обратиться к профессионалу или можно справиться самостоятельно. Важным является и место, в котором находится дефект.

Как убрать царапины с лобового стекла авто

Если повреждения незначительны, то их можно убрать своими руками. Стоит помнить, что стекло — достаточно хрупкий материал, поэтому нужно действовать аккуратно.

Можно зубную пасту с отбеливающим составом нанести на ватный диск и втереть круговыми движения, после чего убрать ее излишки в противоположную сторону и хорошо вымыть поверхность.

Пасты ГОИ скроют неглубокие царапины на стекле. Для этого нужно разогреть материал на водяной бане и нанести его на поверхность с помощью ватного диска.

Также царапины на лобовом стекле можно заполнить специальным полиролем или бесцветным лаком для маникюра.

Эти методы подойдут не только для лобового стекла, но и для остальных.

Как убрать царапины с обшивки авто

Для того, чтобы убрать царапины с пластика салона авто, подойдет полировка специальными средствами. Также можно использовать корректор — он закрасит незначительные повреждения.

Можно прогреть пластик строительным феном. Главное — не перегреть, чтобы материал не расплавился.

Некоторые водители для того, чтобы убрать царапины с обшивки авто, используют обычную зажигалку. Нужно поднести пламя к материалу и быстро его убрать.

Также можно ошкурить деталь мелкой наждачкой, зашпаклевать автомобильной шпаклевкой, покрыть специальной грунтовкой или использовать краску для пластика.

Как убрать царапины с бампера авто

Если бампер авто поцарапан слегка, то можно прибегнуть к помощи воскового карандаша. Перед его использованием нужно вымыть необходимый участок и обезжирить его.

Воск наносят в несколько слоев с перерывами. Сначала поперечными движениями, затем — продольными.

Если царапины на бампере глубокие и их много, то без окрашивания не обойтись. Но и это можно сделать своими руками, главное — специальные инструменты и материалы.

Сперва нужно обработать шлифовальной машинкой бампер по периметру, затем нанести грунтовку и оставить высыхать.

Далее — еще раз очистить бампер и приступить к покраске. Краска наносится с помощью распылителя или специального инструмента. Последний этап — лакировка.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно избавиться от царапин на авто, тогда лучше обратиться к профессионалу, чтобы не сделать еще хуже.

Как правильно мыть машину

Автомойка самообслуживания не только занимает мало времени, но и значительно экономит средства. Кроме того, вы сами контролируете весь процесс.

Перед началом очистки автомобиля стоит ознакомиться с этапами мытья и режимами, которые вы будете использовать. Как мыть машину на мойке самообслуживания — смотрите в пошаговой инструкции на Фактах ICTV.