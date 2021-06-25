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Каріна Зуєва |

В сеть слили характеристики Kia Sportage пятого поколения

В сеть слили характеристики Kia Sportage пятого поколения

В Южной Корее прошла закрытая презентация кроссовера Kia Sportage пятого поколения. После в сети появились новые подробности об ожидаемом автомобиле.

На YouTube-канале Dodo Tube сообщили, что на домашнем рынке Kia Sportage пятого поколения появится в продаже уже 20 июля, а предварительный заказ на него можно будет сделать уже в начале второго месяца лета.

Кроссовер будет с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 лошадиных сил и с 230-сильной гибридной установкой. Диагональ цифровой приборной панели и экрана мультимедийной системы — 12,3 дюйма.

В начале июня компания Kia Motors рассекретила внешний вид Kia Sportage пятого поколения, опубликовав снимки на официальной странице в Facebook.

На фото видно, что кроссовер получил яркую переднюю часть, решетку радиатора по всей ширине, а также новый логотип KIA. Ко всему прочему, он стал больше в размерах, чем его предшественники.

В салоне встроен климат-контроль и центральная консоль.

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Фото: Kia Worldwide

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