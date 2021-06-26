Механика или автомат: какая коробка передач лучше

Автомобилисты давно спорят, что лучше: автомат или механика. Однако нельзя сказать, что существует однозначный ответ. Ведь каждый сам выбирает, что ему по душе.

Хотя в наше время наряду с обычной механикой можно избрать автоматическую, роботизированную или бесступенчатую коробку передач.

У каждого аспекта есть свои плюсы и минусы.

Плюсы механики

Динамика разгона. Этот аспект гораздо лучше у любой механики. Разница в несколько секунд, но все же.

Экономия топлива. Если вы мастер за рулем, умеете быстро переключать передачи, а также умеете пускать машину накатом, то можно хорошо сэкономить на топливе.

Экономия на масле. Для механической трансмиссии нужно около трех литров масла, а для автоматической — от шести до десяти.

Преимущества во время зимнего вождения. С механикой можно спокойно буксовать в снегу, на автомате такого лучше не делать. Кроме того, механику зимой легче завести.

Дешевый ремонт авто. Как правило, ремонт авто с механикой дешевле, тем более практически все автосервисы за него берутся.

Минусы механики

Неудобства во время вождения. На механике сложнее научиться водить. Больше всего проблем у новичков, когда нужно тронуться с места.

Сцепление. Новичкам сложно привыкнуть к механике, а особенно у них много проблем со сцеплением, которое запросто можно сломать. К слову, ремонт обойдется недешево.

Вождение в пределах города. Из-за частого переключения передач водитель быстрее устает в городе, тогда как на открытой местности такой проблемы не будет.

Плюсы автомата

Легкость в пользовании. Автомат действительно гораздо проще в эксплуатации, тем более для новичков.

Без риска перегрузить двигатель. Автомат сам выбирает, на каких оборотах работает двигатель, что исключает много рисков, связанных с эксплуатацией двигателя.

Минусы автомата

Расход топлива. На самом деле классический автомат на четыре передачи расходует больше топлива, однако это не касается вариаторов на шесть ступеней.

Буксировка. Машины на автомате нельзя буксировать на гибкой или жесткой сцепке (только при помощи эвакуатора).

Ремонт. Как правило, ремонт авто на автомате достаточно дорогостоящий.

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