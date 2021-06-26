Механика или автомат: какая коробка передач лучше

Автомобилисты давно спорят, что лучше: автомат или механика. Однако нельзя сказать, что существует однозначный ответ. Ведь каждый сам выбирает, что ему по душе.
Хотя в наше время наряду с обычной механикой можно избрать автоматическую, роботизированную или бесступенчатую коробку передач.
У каждого аспекта есть свои плюсы и минусы.
Плюсы механики
- Динамика разгона. Этот аспект гораздо лучше у любой механики. Разница в несколько секунд, но все же.
- Экономия топлива. Если вы мастер за рулем, умеете быстро переключать передачи, а также умеете пускать машину накатом, то можно хорошо сэкономить на топливе.
- Экономия на масле. Для механической трансмиссии нужно около трех литров масла, а для автоматической — от шести до десяти.
- Преимущества во время зимнего вождения. С механикой можно спокойно буксовать в снегу, на автомате такого лучше не делать. Кроме того, механику зимой легче завести.
- Дешевый ремонт авто. Как правило, ремонт авто с механикой дешевле, тем более практически все автосервисы за него берутся.
Минусы механики
- Неудобства во время вождения. На механике сложнее научиться водить. Больше всего проблем у новичков, когда нужно тронуться с места.
- Сцепление. Новичкам сложно привыкнуть к механике, а особенно у них много проблем со сцеплением, которое запросто можно сломать. К слову, ремонт обойдется недешево.
- Вождение в пределах города. Из-за частого переключения передач водитель быстрее устает в городе, тогда как на открытой местности такой проблемы не будет.
Плюсы автомата
- Легкость в пользовании. Автомат действительно гораздо проще в эксплуатации, тем более для новичков.
- Без риска перегрузить двигатель. Автомат сам выбирает, на каких оборотах работает двигатель, что исключает много рисков, связанных с эксплуатацией двигателя.
Минусы автомата
- Расход топлива. На самом деле классический автомат на четыре передачи расходует больше топлива, однако это не касается вариаторов на шесть ступеней.
- Буксировка. Машины на автомате нельзя буксировать на гибкой или жесткой сцепке (только при помощи эвакуатора).
- Ремонт. Как правило, ремонт авто на автомате достаточно дорогостоящий.
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