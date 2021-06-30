Летающий автомобиль успешно совершил 35-минутный перелет между международными аэропортами с Нитры в Братиславу, в Словакии. Автомобиль получил название AirCar, а под капотом у него обычный двигатель BMW, работающий на бензине.

По словам создателя автомобиля Стефана Кляйна, его изобретение способно пролететь около 1 тыс. км на высоте 2,5 тыс. м. Крейсерская скорость транспортного средства в воздухе — 170 км/ч, а максимальная грузоподъемность — 200 кг или два пассажира. О расходе топлива во время полета не сообщается.

Технологично автомобиль довольно простой. За две с половиной минуты складываются крылья, и машина готова к передвижению по дороге.

В отличие от коммерческих автомобилей-самолетов, этот прототип не может приземляться и взлетать вертикально.

Представители Klein Vision сообщили, что разработка длилась около двух лет при инвестициях в €2 млн.