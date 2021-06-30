Как снять авто с учета в Украине

Шаг 1. Собираем документацию
Перед тем, как обратиться в Территориальный сервисный центр МВД для снятия с учета авто в Украине, необходимо собрать следующий перечень документов:
- паспорт гражданина Украины или документ, удостоверяющий вашу личность, если нет паспорта;
- справка о регистрации места жительства;
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- технический паспорт автомобиля;
- решение суда или справка о погашении кредитной задолженности (при необходимости).
Шаг 2. Записываемся в сервисный центр МВД
После того, как собрали весь необходимый пакет документов, вы обращаетесь в Территориальный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.
Там вы должны написать заявление о снятии авто с учета в Украине. К ней прикрепляются все необходимые документы.
Шаг 3. Проходим осмотр автомобиля
Вам не снимут авто с учета, если вы не пройдете техосмотр транспортного средства и проверку криминалистом.
Поэтому этот пункт является обязательным и о нем не стоит забывать. Всю информацию вам запишут в техническом паспорте.
После осмотра автомобиля криминалист должен заполнить соответствующий акт, который вы передадите работнику сервисного центра.
Шаг 4. Оплачиваем услуги
На сайте Главного сервиса центра МВД указано, что за оказание услуг по снятию автомобиля с учета нужно заплатить 225 грн. Квитанцию на оплату вам дадут представители органа.
Шаг 5. Заканчиваем снятие с учета автомобиля в Украине
Теперь всю необходимую документацию, акт об осмотре авто криминалистом, квитанцию об оплате и номерные знаки вы сдаете в Территориальном сервисном центре МВД.
Вам выдают временные номерные знаки, свидетельство о регистрации транспортного средства и регистрационную карточку.
Снятие с учета автомобиля состоится в течение рабочего дня с момента предоставления полного пакета документов в сервисный центр.