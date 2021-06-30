Как снять авто с учета в Украине

При утилизации, смене органа регистрации, внесении изменений прав собственности или вывозе автомобиля за границу вам нужно будет снять его с учета.

Для этого соберите документы, обратитесь в Территориальный сервисный центра, оплатите налоги, сборы и техосмотр транспортного средства.

Чтобы не запутаться во всех деталях, Факты ICTV предлагают вам подробную инструкцию, как снять авто с учета в Украине.