Что обязательно должно быть в машине — СПИСОК

В своих машинах водители проводят достаточно много времени. Владельцы авто должны быть готовы к непредвиденным ситуациям на дороге. Важно знать, что нужно положить в багажник по правилам ПДД и что действительно важно в наборе автомобилиста.

Перечень вещей, которые обязательно должны быть в машине, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие документы должны быть в автомобиле

Основной документ — это удостоверение водителя. Оно подтверждает ваше право на управление автомобилем.

Также должен быть документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства, которым управляет водитель. В техническом паспорте указываются: марка и цвет автомобиля, технические данные, тип модели, VIN-номер, дата первой регистрации и объем двигателя.

Важно иметь при себе страховой полис. На нем должен быть указан срок действия страхования.

Список обязательных вещей согласно ПДД

Аптечка

Этот предмет всегда должен быть в вашем автомобиле. Надо ответственно отнестись к выбору аптечки. Она не только убережет вас от неприятного разговора с патрульными, но и может спасти вашу жизнь в непредвиденной ситуации на дороге.

В ней всегда должны быть: жгут, бинты, клапан для проведения искусственной вентиляции легких, медицинские перчатки, термопокрывало, противоожоговая гелевая повязка, ножницы, пинцет, стерильные салфетки и лейкопластыри.

Огнетушитель

При непредвиденной ситуации на дороге автомобиль может загореться, поэтому важно приобрести качественный огнетушитель.

Он должен быть работоспособным и сертифицированным в Украине по действующим нормам.

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Знак аварийной остановки

Согласно ПДД, водитель должен хранить в автомобиле знак автомобильной остановки. Это красный треугольник со светоотражающим покрытием. В случае необходимости водитель обязан поставить его на проезжую часть дороги.

Запасное колесо

Повреждения шины не редкость, поэтому запасное колесо в багажнике никогда не помешает.

Для замены колеса вам понадобятся такие вещи:

балонный ключ;

домкрат;

перчатки.

Крайне важно следить за тем, чтобы в холодное время года запасное колесо было с зимней шиной.

Набор инструментов

Опытные водители всегда имеют в автомобиле набор гаечных ключей, молоток и набор отверток. Кроме этих инструментов в машине стоит хранить: манометр, буксировочный трос, а также набор электрических предохранителей и лампочек.

Такой набор придаст вам уверенности в пути, потому что вы всегда будете готовы к любой неисправности вашего автомобиля.

Средства гигиены

Прорезиненные перчатки и тряпка никогда не будут лишними. Эти полезные вещи помогут избежать загрязнений во время ремонта авто. Также не стоит забывать о влажных салфетках.

Что должно быть в машине зимой

В холодное время года в багажнике рекомендуется хранить такие вещи:

зимний омыватель;

теплую одежду;

лопату;

щетку-скребок.

Такой набор поможет вам быстро подготовить автомобиль для поездки.

Лопата и щетка-скребок понадобятся для того, чтобы быстро убрать снег и лед с автомобиля, а зимний омыватель позаботится о лобовом стекле вашей машины.