Что обязательно должно быть в машине — СПИСОК

В своих машинах водители проводят достаточно много времени. Владельцы авто должны быть готовы к непредвиденным ситуациям на дороге. Важно знать, что нужно положить в багажник по правилам ПДД и что действительно важно в наборе автомобилиста.
Перечень вещей, которые обязательно должны быть в машине, читайте в материале Фактов ICTV.
Какие документы должны быть в автомобиле
Основной документ — это удостоверение водителя. Оно подтверждает ваше право на управление автомобилем.
Также должен быть документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства, которым управляет водитель. В техническом паспорте указываются: марка и цвет автомобиля, технические данные, тип модели, VIN-номер, дата первой регистрации и объем двигателя.
Важно иметь при себе страховой полис. На нем должен быть указан срок действия страхования.
Список обязательных вещей согласно ПДД
Аптечка
Этот предмет всегда должен быть в вашем автомобиле. Надо ответственно отнестись к выбору аптечки. Она не только убережет вас от неприятного разговора с патрульными, но и может спасти вашу жизнь в непредвиденной ситуации на дороге.
В ней всегда должны быть: жгут, бинты, клапан для проведения искусственной вентиляции легких, медицинские перчатки, термопокрывало, противоожоговая гелевая повязка, ножницы, пинцет, стерильные салфетки и лейкопластыри.
Огнетушитель
При непредвиденной ситуации на дороге автомобиль может загореться, поэтому важно приобрести качественный огнетушитель.
Он должен быть работоспособным и сертифицированным в Украине по действующим нормам.
Знак аварийной остановки
Согласно ПДД, водитель должен хранить в автомобиле знак автомобильной остановки. Это красный треугольник со светоотражающим покрытием. В случае необходимости водитель обязан поставить его на проезжую часть дороги.
Запасное колесо
Повреждения шины не редкость, поэтому запасное колесо в багажнике никогда не помешает.
Для замены колеса вам понадобятся такие вещи:
- балонный ключ;
- домкрат;
- перчатки.
Крайне важно следить за тем, чтобы в холодное время года запасное колесо было с зимней шиной.
Набор инструментов
Опытные водители всегда имеют в автомобиле набор гаечных ключей, молоток и набор отверток. Кроме этих инструментов в машине стоит хранить: манометр, буксировочный трос, а также набор электрических предохранителей и лампочек.
Такой набор придаст вам уверенности в пути, потому что вы всегда будете готовы к любой неисправности вашего автомобиля.
Средства гигиены
Прорезиненные перчатки и тряпка никогда не будут лишними. Эти полезные вещи помогут избежать загрязнений во время ремонта авто. Также не стоит забывать о влажных салфетках.
Что должно быть в машине зимой
В холодное время года в багажнике рекомендуется хранить такие вещи:
- зимний омыватель;
- теплую одежду;
- лопату;
- щетку-скребок.
Такой набор поможет вам быстро подготовить автомобиль для поездки.
Лопата и щетка-скребок понадобятся для того, чтобы быстро убрать снег и лед с автомобиля, а зимний омыватель позаботится о лобовом стекле вашей машины.