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Факты / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

VIN-коды зарегистрированных авто теперь открыты

автомобили

Теперь VIN-коды зарегистрированных транспортных средств доступны в форме открытых данных. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Для того, чтобы защитить владельцев и покупателей авто от мошенников, в базе данных можно просмотреть информацию о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года.

Позже появятся данные о VIN-кодах всех авто, зарегистрированных с 2013 года.

VIN-код (идентификационный номер транспортного средства) — это уникальный номер автомобиля, в котором зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска.

Благодаря открытым данным о VIN-кодах можно:

  • Проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы.
  • Узнать точную дату растаможивания авто.
  • Понять точное количество предыдущих владельцев транспорта.

Данные о VIN-кодах зарегистрированных транспортных средств можно посмотреть по ссылке.

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Как проверить авто по VIN-коду

Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Pexels

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