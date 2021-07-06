Теперь VIN-коды зарегистрированных транспортных средств доступны в форме открытых данных. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Для того, чтобы защитить владельцев и покупателей авто от мошенников, в базе данных можно просмотреть информацию о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года.

Позже появятся данные о VIN-кодах всех авто, зарегистрированных с 2013 года.

VIN-код (идентификационный номер транспортного средства) — это уникальный номер автомобиля, в котором зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска.

Благодаря открытым данным о VIN-кодах можно:

Проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы.

Узнать точную дату растаможивания авто.

Понять точное количество предыдущих владельцев транспорта.

Данные о VIN-кодах зарегистрированных транспортных средств можно посмотреть по ссылке.