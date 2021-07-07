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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Почему нельзя заряжать электрокар каждую ночь — три причины

Зарядка электрокара

Электрокары с каждым годом становятся все популярнее, вытесняя бензиновые автомобили. Многие владельцы электрических авто предпочитают заряжать свой транспорт на протяжении каждой ночи, но это только уменьшает срок службы авто.

Мы расскажем, почему не стоит каждую ночь оставлять автомобиль на зарядке.

Важно отметить, что вы всегда должны следовать рекомендациям по зарядке аккумулятора, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Короткие поездки на работу

По данным Федерального управления шоссейных дорог Министерства транспорта США, в среднем водители проезжают около 20 тыс. км. в год, или 420 км. каждую неделю.

Современные электромобили с большим запасом энергии могут проехать эту дистанцию без подзарядки за один раз. Если у вас нет регулярных поездок на работу на дальние расстояния, вам не нужно заряжать электромобиль каждую ночь. 

Трата ресурсов аккумулятора

У всех литий-ионных аккумуляторов есть известный недостаток — спустя определенное количество циклов подзарядки теряется максимальный объем хранения.

Группа исследователей из Мичиганского университета разработала передовые методы продления срока службы литий-ионных батарей. Для этого необходимо как можно меньше времени держать аккумулятор в полностью заряженном (100%) и разряженном (0%) состоянии. 

Зарядные станции становятся все более доступными

Количество зарядных станций на территории Украины становится с каждым годом все больше. Некоторые из них находятся на традиционных заправках, а некоторые — на парковках магазинов и торговых центров. Имея карту электрозаправок Украины вы никогда не останетесь без заряда.

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Источник: marketwatch

Фото: Unsplash

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