Корейская компания Genesis раскрыла дизайн новенького седана Genesis G80 Sport.

Помимо обновленного дизайна, автомобиль получил полный привод и полноуправляемое шасси — именно это и будет его главной фишкой.

G80 в настоящее время доступен с 2,5-литровым двигателем с мощностью в 300 лошадиных сил и 3,5-литровым V6 с 375 “лошадками” под капотом. Однако этот спортивный седан может укомплектовываться более производительными двигателями.

Genesis объявил, что G80 Sport получит новую радиаторную решетку из темного глянца с хромом, обновленные передние и задние бамперы, причем задний получит небольшой диффузор, что говорит о спорт комплектации авто.

Интерьер G80 Sport будет доступен сразу в нескольких цветовых вариантах, включая красный и черный. Руль также будет отличаться от стоковой версии — водитель получит спортивный трехспицевой руль.

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Genesis — марка корейских авто премиум-класса, выпускаемых подразделением Hyundai Motor с 2015 года. Сейчас под этим брендом продаются три седана — G90, G80 и G70, и вскоре производитель представит спортивную модификацию G80 Sport.

Источник: Jalopnik

Фото: Genesis