В июне 2021 на украинские номера зарегистрировали 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Украинцы чаще всего выбирали немецкие, американские и французские авто.

Статистика показала, что б/у авто почти в четыре раза популярнее нового транспорта: таких было зарегистрировано только 8,8 тыс. единиц.

По сравнению с прошлогодним июнем, спрос на б/у авто вырос на 23%.

Растаможенные автомобили заняли около 80% первичного рынка легковых авто.

Чаще всего брали подержанные автомобили немецкого автопрома — Volkswagen. Второе место занимают американские Ford, а замыкают тройку лидеров французские Renault.

Полный список самых популярных авто, ввезенных по июнь:

Renault Megane — 2 171 Volkswagen Passat — 1 931 Volkswagen Golf — 1 832 Skoda Octavia — 1 631 Ford Focus — 1 295 Nissan Rogue — 776 Hyundai Sonata — 758 Opel Zafira — 730 Opel Astra — 727 Skoda Fabia — 685

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За первую половину 2021 на украинские номера было зарегистрировано 195,5 тыс. ввто, завезенных из других стран. В этом году количество завезенных авто выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Этому способствовала доступность транспорта из США и Канады.

И хотя спрос на евробляхи продолжает расти, далеко не каждый желающий знает все нюансы ввоза и легализации автомобиля в Украине.

15 июня 2021 начали действовать новые правила льготного растаможивания евроблях, но воспользоваться ими сможет далеко не каждый.

Мы собрали актуальную информацию о том, как растаможить евробляху и сколько это стоит.

Джерело: UkrAutoprom