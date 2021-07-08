В июне 2021 на украинские номера зарегистрировали 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Украинцы чаще всего выбирали немецкие, американские и французские авто.
Статистика показала, что б/у авто почти в четыре раза популярнее нового транспорта: таких было зарегистрировано только 8,8 тыс. единиц.
По сравнению с прошлогодним июнем, спрос на б/у авто вырос на 23%.
Растаможенные автомобили заняли около 80% первичного рынка легковых авто.
Чаще всего брали подержанные автомобили немецкого автопрома — Volkswagen. Второе место занимают американские Ford, а замыкают тройку лидеров французские Renault.
Полный список самых популярных авто, ввезенных по июнь:
- Renault Megane — 2 171
- Volkswagen Passat — 1 931
- Volkswagen Golf — 1 832
- Skoda Octavia — 1 631
- Ford Focus — 1 295
- Nissan Rogue — 776
- Hyundai Sonata — 758
- Opel Zafira — 730
- Opel Astra — 727
- Skoda Fabia — 685
За первую половину 2021 на украинские номера было зарегистрировано 195,5 тыс. ввто, завезенных из других стран. В этом году количество завезенных авто выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Этому способствовала доступность транспорта из США и Канады.
И хотя спрос на евробляхи продолжает расти, далеко не каждый желающий знает все нюансы ввоза и легализации автомобиля в Украине.
15 июня 2021 начали действовать новые правила льготного растаможивания евроблях, но воспользоваться ими сможет далеко не каждый.
Мы собрали актуальную информацию о том, как растаможить евробляху и сколько это стоит.
Джерело: UkrAutoprom