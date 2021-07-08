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Как оформить авто на еврономерах онлайн — пошаговая инструкция
Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |
Как оформить авто на еврономерах онлайн — пошаговая инструкция

Как оформить авто на еврономерах онлайн — пошаговая инструкция

Государственная таможенная служба опубликовала инструкцию для таможенного оформления автомобилей на еврономерах в режиме онлайн. Теперь это можно сделать в личном кабинете пользователя на портале Таможенной службы Украины.

Шаг 1. Открытие формы для оформления авто на еврономерах.

  • Для открытия формы необходимо войти или зарегистрировать личный аккаунт на портале с помощью электронной подписи или BankID.
  • Перейти по ссылке Ввоз легкового автомобиля, где появится справочный текст о процедуре.
  • Ознакомиться с указанным текстом и нажать на ссылку Заполнение декларации, для перехода к самой декларации.
  • Оформление авто на еврономерах

Шаг 2. Выбор типа декларации и использование льготного оформления авто.

  • Вам необходимо выбрать тип декларации (в случае, если машина уже находится в Украине и подходит под оформление по льготной процедуре — выберите среди списка АА-тип).
  • Стоит также нажать на льготное оформление авто, которое расположено в правом верхнем углу декларации.Оформление авто на еврономерах

Шаг 3. Выбор таможни для оформления и таможенного пункта ввоза авто.

  • Выбрать таможню для оформления и ее подразделение. В списке вариантов с пунктами пропуска нужно выбрать один из тех, что подсвечены желтым — они занимаются оформлением транспортных средств.
  • Вам нужно указать таможню на границе и нынешнее местоположение автомобиля.
  • Если авто перемещали через границу не своим ходом, нужно заполнить подраздел декларации Транспортное средство на границе.Оформление авто на еврономерах

Шаг 4. Заполнение данных декларанта и расчет таможенной стоимости.

  • Вам необходимо осуществить ввод ваших личных данных: ИНН, данные паспорта, адрес, телефон, email.
  • Также нужно указать лицо, которое ввезло автомобиль на территорию Украины, если декларант не является таковым. 

Оформление авто на еврономерах

  • Далее нужно ввести подробную информацию об автомобиле, выбрав необходимые ответы из списков.
  • Указать код товара и нужные документы. Некоторые документы нужно отсканировать и прикрепить к форме с помощью кнопки Выбрать файл.

Оформление авто на еврономерах

  • Далее нужно указать стоимость авто, и выбрать метод определения таможенной стоимости. Сама же таможенная стоимость рассчитывается автоматически, и можно переходить к разделу таможенных платежей.
  • После выполнения всех вышеперечисленных процедур — подписать декларацию своей электронной подписью и отправить.

Оформление авто на еврономерах

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