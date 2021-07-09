Компания Tesla опубликовала интересное видео, в котором демонстрируются производство и тестирование Model Y на заводе Tesla Giga Shanghai в Китае.

В видео показано, как автомобили проходят 25 различных тестов, чтобы соответствовать стандартам качества. И хотя на видео можно заметить огромное количество различных тестов, пользователи сети нередко жалуются на качество выпускаемых автомобилей. Из частых проблем — плохое качество покраски авто и ненадежность крепления стеклянной крыши в некоторых моделях Tesla.

Сейчас завод Tesla Giga в Шанхае является одним из крупнейших заводов по производству электромобилей в мире и играет ключевую роль в росте и прибыльности Tesla. Фабрика расположена в Шанхае неспроста — большинство компонентов закупаются на месте, в том числе аккумуляторные элементы, что позволило сократить расходы и время на логистику. И компания не испытывает дефицита аккумуляторов для электрокаров.

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Новая модель электрокара Tesla

Компания Tesla представила флагманский седан Tesla Model S Plaid. И хотя модель позиционируют как новую, на самом деле это модификация уже существующей Tesla Model S.

Среди главных изменений — три двигателя суммарной мощностью в 1 020 лошадиных сил.

За новенький автомобиль попросят от $130 тыс.

Источник: insideevs