В июне 2021 года украинцы купили 623 электрокара, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них количество легковых авто составляет 582 шт. а остальные 41 — коммерческие авто.

Среди всех зарегистрированных электрокаров доля ввезенных авто составила 90%. Особой популярностью пользуются автомобили, привезенные из США и Канады, благодаря своей доступности.

Чаще всего покупали японские автомобили Nissan и американские электрокары от Tesla и Chevrolet.

Топ автомобилей по популярности:

Несменным лидером рынка остался бюджетный электрокар Nissan Leaf — 180 регистраций.

Вторым по популярности стал флагманский автомобиль Tesla Model 3 — в Украине зарегистрировали еще 69 авто.

На третьем месте бюджетный Chevrolet Bolt — 40 автомобилистов в июне выбрали этот электрокар.

Пятидверная Tesla Model S заняла четвертое место с показателем в 30 регистраций.

Доступный электрический минивэн Kangoo Z.E. замыкает пятерку лидеров с показателем в 28 регистраций.

За первые шесть месяцев в Украине зарегистрировали более 3,6 тыс. электрокаров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ввоз подержанных авто в Украине за июнь

В июне также пользовался популярностью ввоз в Украину б/у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — за месяц было зарегистрировано почти 36 тыс. авто.

Чаще всего регистрировали на украинские номера Renault Megane, Volkswagen Passat и Volkswagen Golf.

Источник: UkrAutoprom