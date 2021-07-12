Английская компания Heatherwick Studio представила дизайн электрокара Airo, который умеет очищать воздух во время движения. Электромобиль оснащен системой фильтрации HEPA, которая способна улавливать микрочастицы пыли и других элементов.

Автомобиль покажут публике в ближайшее время.

По словам представителей компании, интерьер будет отличаться от салона обычных автомобилей. Как и в других концепциях электромобилей, передние сиденья могут поворачиваться к центру салона, где расположен стол.

При необходимости также можно превратить сидения в двухспальную кровать.

— Airo представляет собой многофункциональную комнату с дополнительным пространством для обедов, работы, игр или даже сна, — сообщил основатель Heatherwick Studio Томас Хезервик.

Сама же компания Heatherwick Studio не планирует строить Airo — автомобиль создавался для IM Motors, которая начнет производство авто в 2023 году.

Компания Heatherwick ранее занималась проектированием лондонских автобусов Routemaster и зданий, включая штаб-квартиры Google в Калифорнии и Лондоне.

Источник: caranddriver

Фото: Heatherwick Studio