Американская компания Rivian подала заявку на патент на так называемый режим K-turn.

Ранее компания анонсировала режим танкового поворота, позволяющего автомобилю разворачиваться практически на одном месте за счет вращения левых и правых колес в противоположных направлениях. Это позволит увеличить уровень контроля автомобилем как на бездорожье, так и во время парковки.

Режим K-turn от Rivian работает немного иначе, и предназначен для разворота на сыпучих песках, где автомобиль может застрять при выполнении танкового разворота.

Принцип работы достаточно прост — за угол поворота отвечают передние колеса, которые крутятся вперед, а вот задняя ось двигается в обратном направлении. Это позволит оставить заднюю часть автомобиля на месте, пока передняя ось проворачиваться вокруг нее.

И хотя компания подала патент на уникальную систему разворота, это не гарантирует внедрение новинки в автомобили — в ближайшее время система будет только тестироваться.

Аналогов данного патента у конкурентов нет — даже автомобили Tesla используют только передние колеса для поворота.

Источник: caranddriver