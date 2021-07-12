С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания транспортных средств из Европы. Льготная стоимость будет доступна машинам, завезенным на территорию Украины до конца 2020 года.

Также с момента выпуска автомобиля должно пройти более пяти лет. Льготная ставка распространяется на легковой транспорт и грузовики массой до 3,5 т. Важно, что она не действует на машины, завезенные из России или временно оккупированных территорий Украины.

Новые правила растаможки авто из Европы

Теперь цена растаможки транспортного средства будет преимущественно не более €1 тыс., поскольку, по новым льготным тарифам, такие авто освобождают от выплаты налога ввозной пошлиной.

В то же время растаможка авто в Украине по сниженной цене доступна одному транспортному средству определенного владельца. По льготной стоимости можно оформить автомобиль в течение 180 дней после вступления в силу новых правил. Участники АТО (ООС) могут это сделать в течение 270 дней.

Как посчитать стоимость растаможки

акциз = базовая ставка х К двигателя (объем двигателя в см3 поделить на 1 000 см3 (объем в литрах) х К возраста (количество полных лет автомобиля (со следующего года после выпуска машины).

Если с момента выпуска транспортного средства прошло от пяти до девяти лет, то базовая ставка будет равна нулю. Если больше 10 лет, то она составит €25, 11 лет — €50, 12 лет — €75, 13 — €100, 14 — €125, более 15 лет — €150.

Пример стоимости растаможки на нескольких авто

BMW 525d

Подсчитаем, во сколько нам обойдется растаможка BMW 525d 2007 года выпуска (13 полных лет). Двигатель — 2,5 л.

Акциз: €100 (базовая ставка) х 2,5 (2 497 см3/1 000 см3) х 5 (лет) = €1 250.

Opel Astra K

Растаможка автомобиля Opel Astra K обойдется значительно дешевле. Эта модель машины — 2015 года выпуска (5 полных лет). Двигатель — 1,5 л.

Акциз: €0 (базовая ставка) х 1,5 (1 000 см3/1 000 см3) х 5 (лет) = €7,5.

Land Rover Freelander 2

Иную ситуацию можно наблюдать с более мощным и старым автомобилем Land Rover Freelander 2, который выпущен в 2012 году (13 полных лет). Двигатель — 2,2 л.

Акциз: €100 (базовая ставка) х 2,2 (2 179 см3/1 000 см3) х 13 (лет) = €2 860.

Toyota RAV4

Растаможка автомобиля Toyota RAV4 2013 года выпуска (12 полных лет) обойдется намного дороже, чем Opel Astra K, однако дешевле, чем Land Rover Freelander 2. Двигатель — 2,5 л.

Акциз: €75 (базовая ставка) х 2,5 (2 500 см3/1 000 см3) х 12 (лет) = €2 250.

С этих расчетов можно сделать вывод, что стоимость растаможки машины обойдется дешевле, если вы будете покупать новый автомобиль с небольшим двигателем.

К примеру, растаможка Opel Astra K может стоить всего около €7,5. Однако если вы хотите автомобиль постарше с более мощным двигателем, тогда придется доплатить за это удовольствие.