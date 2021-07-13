В сети появилось упоминание об аккумуляторах для автомобиля от Apple. Корпорация разрабатывает автомобиль на протяжении шести лет.

Она также занималась разработкой системы беспилотного вождения для автомобилей.

По словам инсайдеров, компания ищет производителей аккумуляторов для электрокаров только на территории США.

Потенциальным поставщиком для Apple может стать Foxconn, поскольку тайваньская фирма планирует открыть завод по производству аккумуляторов.

Поиски поставщиков говорят о том, что Apple не спешит отказываться от создания электрокара. В прошлом месяце она наняла постоянного сотрудника из BMW, который руководил разработкой электромобиля BMW i3. Ранее — в этом году — Apple также привлекла к работе вице-президента Porsche по разработке шасси.

Компания уже вела переговоры с Hyundai и Kia, но они не имели успеха — корпорация хочет выпускать автомобили исключительно под брендом Apple.

Источник: 9to5mac