Компания Opel представила шестое поколение популярного хэтчбека Astra.

Немецкий производитель предложит новое поколение Astra сразу в двух версиях. Они построены на базе электрического гибрида, но с разными вариантами мощности. Новинка также будет доступной с бензиновым и дизельным двигателем.

Также изменились размеры авто: общая длина была увеличена на 4 мм, а колесная база — на 13 мм. Ширина тоже увеличилась на 51 мм в сравнении с предыдущей моделью.

Производитель оборудовал автомобиль новыми технологиями. Astra получила матричную светодиодную технологию от Insignia с не менее 84 светодиодами на каждую фару. Круиз-контроль получил технологию Stop & Go, а в интерьер внедрили 10-дюймовый сенсорный дисплей.

Компания предоставит широкий выбор комплектации двигателей — мощность варьируется от 110 до 225 л.с. Впервые будет доступной гибридная установка плагина в двух конфигурациях. В зависимости от трансмиссии, будут предлагаться 6-ступенчатая механическая и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Предзаказ будет доступен уже этой осенью, а вот поставки запланированы на начало 2022 года.

Стоит упомянуть, что это будет последняя Astra с двигателями внутреннего сгорания в Европе, учитывая, что компания Opel пообещала оставить производство только электрокаров до 2028 года.

И это не удивительно, ведь электрокары с каждым годом становятся все популярнее. За июнь на территорию Украины было ввезено 623 электрокара.

Среди самых популярных марок — японские автомобили Nissan и американские электрокары от Tesla и Chevrolet.

Источник: Motor1

Фото: Фото: Motor1