Авторынок сейчас чрезвычайно разнообразен. Можно купить новый транспорт у официальных дилеров в Украине или же приобрести автомобиль с пробегом в пределах государства. А еще есть вариант купить за рубежом.

Сейчас есть множество способов, как выбрать авто в Европе и США. Это позволяет купить транспортное средство с пробегом по выгодной цене.

Факты ICTV расскажут, как купить авто в Европе в 2021 году.

Где искать

За последние несколько лет алгоритм выбора авто из Европы несколько изменился. Появилось множество сайтов, на которых описана вся необходимая информация.

Самые популярные — аукционы. Среди них:

Чтобы купить здесь транспорт, нужно пройти регистрацию и быть автодилером. Однако есть сервисы, где можно приобрести автомобиль на аукционе через посредника.

Авто из Европы можно найти и на сайтах объявлений:

Эксперты все же советуют выбирать аукционы. Там вы получите полное описание технических и внешних характеристик, будет фото и иногда видео транспортного средства. К тому же вы будете иметь больше гарантий, что, купив авто, у вас не возникнет проблем с продавцом.

В случае с сайтами объявлений есть риск наткнуться на недобросовестных людей. Поэтому там стоит быть крайне осторожными. Если все проверять, то проблем тоже не должно возникнуть.

Как выбрать

К выбору автомобиля на сайтах и ​​аукционах нужно подходить очень ответственно. Всегда пользуйтесь только проверенными компаниями и продавцами.

Если вы не уверены в добросовестности человека или компании, которая предлагает транспортное средство, не пожалейте средств на экспертный осмотр или съездите посмотрите авто самостоятельно.

Если возможно, используйте различные сервисы проверки. Одним из таких является DAT International, где можно посмотреть правильность технических характеристик, комплектации авто, а также его среднерыночную стоимость.

Марку и внешний вид автомобиля выбирайте, опираясь на ваши предпочтения. Но проверьте, чтобы транспорт был выпущен после 2010 года, отвечал экологическому стандарту не ниже Евро-2 и имел сертификат происхождения.

Цены на популярные авто в 2021 году

Стоимость авто в Европе варьируется в среднем от €10 тыс. до €20 тыс.

В частности, BMW можно купить за €10-16,5 тыс., Audi — €12-19 тыс., Skoda — €9-14 тыс., Opel — €10-16 тыс., Mercedes-Benz — €8-13, 5 тыс.

Какие документы нужны для оформления покупки

Вот вы уже выбрали автомобиль и готовы оплатить его и наконец им пользоваться. Но перед этим не забудьте все правильно оформить. Для этого нужны следующие документы:

сертификат на автомобиль;

договор купли-продажи;

документ о получении временных номерных знаков;

временное страхование;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

таможенная декларация на транспортное средство;

акт таможенного досмотра и другие документы, полученные при пересечении границы.

Также может потребоваться паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, если вы будете самостоятельно перевозить авто. И не забудьте об ИНН.

Ввоз авто в Украине

До карантина покупатели обычно самостоятельно забирали за рубежом приобретенный автомобиль и ехали ним на территорию Украины. Однако позже ситуация несколько изменилась.

Теперь транспортные средства доставляют автовозами, а не своим ходом.

Лучше всего для этого задействовать брокера. Это упростит пересечение границы. Стоимость его услуг колеблется от $300 до $600.

За пересечение границы у вас могут попросить заплатить 250 грн.

Растаможка авто

Растаможкой авто и окончательным оформлением вы уже будете заниматься самостоятельно. Для этого вам нужно будет обратиться в Таможенную службу и заплатить за услугу.

Сумму нужно будет рассчитать по формуле:

Ставка (базовая) + Vе + Fе

Ставка (базовая) — зависит от возраста авто. Если транспорту не более 9 лет, то ставка будет нулевой. А уже старшие авто имеют свою цену: 10 лет — €25; 11 лет — €50; 12 лет — €75; 13 лет — €100; 14 лет — €125; 15 и более лет — €150.

Vе — это сумма в евро, которую вы получите, если умножите объем двигателя на соответствующий ему коэффициент. До 2 000 кубических сантиметров и от 3 001 до 4 000 кубических сантиметров он составляет 0,25. Если объем двигателя от 2 001 до 3 000 кубических сантиметров, то умножаем на 0,2; от 4 001 до 5 000 — 0,35; более 5 000 — 0,5.

Fе — если ваше авто с дизельным или полудизельным двигателем, то вы добавляете еще 100 евро.

После того, как вы все оплатили и оформили все документы, вам должны выдать свидетельство о регистрации транспортного средства.

Последним шагом станет постановка автомобиля на учет в сервисном центре МВД. Там также придется заплатить за услуги 600 грн и НДС.

Теперь вы стали счастливым обладателем авто и можете наслаждаться поездками на транспорте.

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