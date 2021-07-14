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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Ford Mustang Mach-E попал в Книгу рекордов Гиннеса: утер нос даже Tesla

Mustang Mach-E

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E установил новый мировой рекорд, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, по эффективности электромобилей. 

Главный конкурент Tesla Model Y смог превзойти все существующие аналоги на рынке.

Автомобиль смог проехать 1 350 км с двумя остановками для подзарядки. Суммарно на быстрое восстановление энергии потратилось 45 минут. 

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Водители электрического Mustang не первый раз отправляются на авто в длительное путешествие — Пол Клифтон, Фергал МакГрат и Кевин Брукер ранее уже устанавливали аналогичные рекорды на бензиновых авто.

На преодоление такой дистанции понадобилось 27 часов. Чтобы расходовать заряд аккумуляторов максимально эффективно, команде пришлось держать среднюю скорость в 50 км/ч на протяжении всей поездки. 

— Этот рекорд показал, что электрокары способны преодолевать длительные дистанции, а не только передвигаться в пределах города, — сообщили Пол и Кевин.

Ранее австралийский раллист Брендан Ривз побил мировой рекорд дальности пробега на одной заправке водородом.

Гонщику удалось проехать без подзарядки на Hyundai Nexo 887 км. Для сравнения, за это расстояние стандартный бензиновый автомобиль выбросил бы в окружающую среду около 126 кг углекислого газа. Hyundai Nexo выбрасывал в воздух лишь водяной пар.

Источник: InsideEvs

Фото: Unsplash

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