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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Грызуны массово атакуют электрокары Tesla: компания Маска разводит руками

Салон Tesla

Пользователи Tesla начали массово жаловаться на грызунов, которые уничтожают их электрокары. Компания отказывается возмещать ущерб владельцам дорогих автомобилей.

Врач Сара Уильямс из Манхэттена рассказала о подобном инциденте. Во время открытия капота электрокара из него вывалился грызун.

Причиной этому может быть изоляция проводов — некоторые из них имеют в составе сою, которая привлекает мелких животных запахом.

По ее словам, на ремонт проводов понадобилось больше месяца, а стоимость обслуживания достигла $5 тыс.

— Большинство автопроизводителей используют сою в изоляции проводов для новых авто из-за дешевизны и экологичности, — написал советник по обслуживанию Tesla Хосе Солис в электронном письме Уильямс.

Проблема касается не только автомобилей Tesla, но компании Илона Маска пока удалось избежать судебных исков.

Проверка электрокаров Tesla

Ранее Tesla опубликовала видео с тестированием своих авто на заводе в Китае. Каждый электрокар проходит сразу 25 испытаний. Это необходимо для соответствия стандартам качества. 

Однако владельцы этих авто часто жалуются на ненадежность стеклянной крыши и плохое качество покраски.

Источник: New York Post

Фото: Unsplash

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