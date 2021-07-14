Пользователи Tesla начали массово жаловаться на грызунов, которые уничтожают их электрокары. Компания отказывается возмещать ущерб владельцам дорогих автомобилей.

Врач Сара Уильямс из Манхэттена рассказала о подобном инциденте. Во время открытия капота электрокара из него вывалился грызун.

Причиной этому может быть изоляция проводов — некоторые из них имеют в составе сою, которая привлекает мелких животных запахом.

По ее словам, на ремонт проводов понадобилось больше месяца, а стоимость обслуживания достигла $5 тыс.

— Большинство автопроизводителей используют сою в изоляции проводов для новых авто из-за дешевизны и экологичности, — написал советник по обслуживанию Tesla Хосе Солис в электронном письме Уильямс.

Проблема касается не только автомобилей Tesla, но компании Илона Маска пока удалось избежать судебных исков.

Проверка электрокаров Tesla

Ранее Tesla опубликовала видео с тестированием своих авто на заводе в Китае. Каждый электрокар проходит сразу 25 испытаний. Это необходимо для соответствия стандартам качества.

Однако владельцы этих авто часто жалуются на ненадежность стеклянной крыши и плохое качество покраски.