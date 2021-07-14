В Киеве на парковочных площадках устанавливают информационные таблички нового образца.

Таблички содержат информацию о парковочное зоне, графике работы площадки, стоимости парковки и размере штрафа.

А также на ней размещены способы безналичного расчета с QR-переходом к оплате, поскольку с 1 июля Киев перешел на безналичную оплату за парковку.

Для удобства информация дублируется на английском языке.

Новые тарифы и QR-код: на парковках Киева появились инновационные таблички / 4 фотографии

В центре Киева таблички установили на 26 парковочных площадках. Уже вскоре они появятся на территории всего города.

Для того, чтобы водители смогли приспособиться к нововведениям, до 16 июля в Киеве продолжается период лояльности.

Вместо постановления о нарушении водители получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. На данный момент инспекторы раздали более 5000 таких сообщений.

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С 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре Киева. Стоимость 1 часа парковки в I зоне, которая охватывает центральную часть города, составляет 35 грн.

А час парковки во II зоне, то есть на прилегающих к центру территориях, теперь стоит 25 грн. В спальных районах города стоимость парковки осталась без изменений — 5 грн/час.