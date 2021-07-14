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Факты / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

Новые тарифы и QR-код: на парковках Киева появились инновационные таблички

таблички на парковках

В Киеве на парковочных площадках устанавливают информационные таблички нового образца.

Таблички содержат информацию о парковочное зоне, графике работы площадки, стоимости парковки и размере штрафа.

А также на ней размещены способы безналичного расчета с QR-переходом к оплате, поскольку с 1 июля Киев перешел на безналичную оплату за парковку.

Для удобства информация дублируется на английском языке.

нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
Новые тарифы и QR-код: на парковках Киева появились инновационные таблички / 4 фотографии

В центре Киева таблички установили на 26 парковочных площадках. Уже вскоре они появятся на территории всего города.

Для того, чтобы водители смогли приспособиться к нововведениям, до 16 июля в Киеве продолжается период лояльности.

Вместо постановления о нарушении водители получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. На данный момент инспекторы раздали более 5000 таких сообщений.

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С 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку автомобилей в центре Киева. Стоимость 1 часа парковки в I зоне, которая охватывает центральную часть города, составляет 35 грн.

А час парковки во II зоне, то есть на прилегающих к центру территориях, теперь стоит 25 грн. В спальных районах города стоимость парковки осталась без изменений — 5 грн/час.

Источник: КГГА

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