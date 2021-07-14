Новое поколение легендарного Mercedes-Benz SL покажут публике уже совсем скоро, а пока производитель раскрыл некоторые подробности о родстере.

Автомобиль класса люкс получит название Mercedes-Benz AMG SL Roadster и дебютирует в конце этого года как модель 2022 года.

Ранее Mercedes рассказал о наличии полного привода и жесткого шасси. Будущий спорткар получит откидной верх, о чем говорит слово Roadster в названии.

Теперь компания представила интерьер авто — самым большим изменением является возвращение к стандартным количеством сидячих мест — два спереди, и два сзади. Учитывая размеры салона автомобиля, задний ряд не предназначен для перевозки взрослых пассажиров.

Центральная цифровая панель получила 12,3-дюймовый цифровой экран, который позволил избавиться от всех физических кнопок.

Сверху панели расположен 11,9-дюймовый сенсорный экран в портретном стиле, и его главная особенность — электрическая регулировка. Эта технология позволит настроить отображения экрана под водителя.

В списке опций появится и проекционный дисплей. Он использует дополненную реальность для трехмерного отображения данных. Завершают внешний вид металлические решетки динамиков, из которых состоит звуковая система Burmester и вентиляционные отверстия в форме турбин.

Производство нового SL будет проходить на заводе Mercedes в Бремене, Германия, где и производилась предыдущая модель шестого поколения.

Далеко не все автомобили компании Mercedes оказываются успешными. Ранее компания начала отзыв 1,4 тыс. моделей S-класса. Как оказалось, в бензиновые авто установили рулевую тягу плохого качества. Эта проблема может привести к массовым ДТП на дорогах.

Источник: Motor1

Фото: Motor1, Unsplash