Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. В частности, обновления касаются двух дорожных знаков.

Отныне знак с надписью Пост ГАИ заменят на знак Дорожная станция патрульной полиции.

Это решение было принято в связи с тем, что с 2015 года в Украине ликвидирована Государственная автоинспекция, а функции по контролю возложены на Департамент патрульной полиции.

Кроме этого, изменения касаются дорожного знака 5.49, где указано ограничение скорости в населенных пунктах.

Цифра 60 будет изменена на 50, так как еще в 2017 году вступили в силу изменения, согласно которым разрешенная скорость движения в населенных пунктах снижается до 50 км/ч.

В Украине новые дорожные знаки вступят в силу с 1 ноября 2021 года. О соответствующих нововведения сообщил Укравтодор.

Часть изображений дорожных знаков привели в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнили новыми дорожными знаками.

Также в Украине появится ряд дорожных знаков, на которые возник спрос из-за появления новых транспортных средств.

Факты ICTV предлагают пройти тест на знание новых дорожных знаков.