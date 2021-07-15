Министерство инфраструктуры Украины опубликовало законопроект № 42418/1/1‑20, ограничивающий ввоз и регистрацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территорию страны.

Изменения коснутся как б/у, так и новых авто.

Ввоз и регистрацию на территории Украины б/у автомобилей с дизельными двигателями предлагают запретить уже с 1 июля 2027 года.

Новые автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями могут оказаться под запретом на ввоз с 1 июля 2030 года.

В законе предусмотрены исключения: автомобили Вооруженных сил и других военных формирований не попадут под запрет. Изменения не коснутся и транспортных средств для фермерских хозяйств, а также старых автомобилей, изготовленных до 1 января 1981 года.

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Проект закона размещен для публичного обсуждения, после чего различные госорганы будут его согласовывать. Далее зконопроект зарегистрируют в парламенте.

Ввоз электрокаров в Украину

Украина — не первое государство, которое планирует наложить запрет на авто с двигателями внутреннего сгорания. Великобритания отказалась от продаж таких автомобилей и микроавтобусов с 2030 года, и планирует сократить выбросы до нуля уже в 2050 году.

Норвегия тоже сведет к нулю продажи неэкологичных авто к 2025 году, а в Дании под запрет попадут даже гибридные авто, но уже в 2035 году.

Еврокомиссия 14 июля предложила свой вариант борьбы с изменением климата. До 2030 года станут незаконными продажи дизельных и бензиновых авто в странах, входящих в ЕС.

За июнь 2021 года в Украину было ввезено 623 электрокара, и с каждым годом они становятся все популярнее. За первые шесть месяцев в Украине зарегистрировали более 3,6 тыс. электрокаров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне украинцы чаще всего покупали Nissan Leaf — 180 регистраций, Tesla Model 3 — 69 авто и Chevrolet Bolt — 40 единиц. 90% из этих электрокаров — б/у.