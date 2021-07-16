Автомобильная компания Subaru оснастила универсал Levorg 2021 внешней подушкой безопасности.

Автомобиль ориентирован на рынок Японии, а модель первого поколения показали публике еще в 2014 году.

Внешняя подушка безопасности предназначена для защиты пешеходов в случае аварии. Система моментально надувает подушку на передней части автомобиля — у нижней части бампера и лобового стекла.

Subaru упоминает, что технология для защиты пешеходов может не сработать при определенных условиях. К примеру — при низкой скорости или неподходящей температуре.

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Levorg — не первый серийный автомобиль, оснащенный этой функцией безопасности. Еще в 2012 году Volvo V40 получил аналогичную опцию, но и здесь были некоторые нюансы. Система срабатывала только на скорости 20-50 км/ч. Температура тоже играет роль — подушка надувается только при температуре от -20 до +70 °С.

Похожие системы разрабатывались и на случай ДТП с участием другого авто. В 2019 году ZF продемонстрировала подушку безопасности, установленную на боковом пороге автомобиля, которая могла поглотить часть энергии от удара.

Революционный дисплей Mercedes

Не только японская компания Subaru экспериментирует с различными системами автомобиля. Компания Mercedes недавно показала интерьер нового Mercedes-Benz AMG SL Roadster, который получил уникальный дисплей для навигации. Главная особенность экрана — электрическая регулировка.

Благодаря этому водитель сможет настроить отображение информации под себя, повысив при этом комфорт вождения.

Фото: Subaru