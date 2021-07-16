Мы попытались разобраться, что из себя представляет этот гибрид, сколько он стоит и как ощущает себя на наших дорогах.

Сколько стоит Infiniti QX60?

Тестовый Infiniti QX60 Hybrid в комплектации Elite стоит 1 532 690грн. За эти деньги вы получите бензиновый двигатель объемом 2,5 л (+электромотор и батарея), вариатор CVT и полный привод. Далее мы попробуем разобраться, а что же вы получите за эти деньги и стоит ли оно того.

Как выглядит?

Infiniti QX60 уже давно не новинка на дорогах, и пятилетний QX60 на первый взгляд ничем не отличается от выехавшего вчера из автосалона. Да, это долгожитель, но со временем его дизайн не особо устарел.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальный комфорт / 4 фотографии

Выглядит он по-прежнему дорого и стильно – все как положено в премиальном сегменте. Такой вот классический костюм, который не устаревает. Как минимум, внешне. Но об этом чуть позже.

Что есть и чего нет в салоне Infiniti QX60?

В салоне вас встретят дорогие материалы, добротная сборка и лоскот. Сделано все очень круто, но явно не в ногу со временем.

Я думаю, что с обновлениями японцы несколько затянули, и его уже давно ждали. Новое поколение Infiniti QX60, которое показали в июне этого года, будет значительно отличаться от нынешнего. Если коротко, то это как сравнить телефон Vertu и последнюю версия Iphone.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальный комфорт / 6 фотографий

В нынешнем поколении QX60 множество кнопок на центральной консоли, очень простая графика 8-дюймового сенсорного экрана, CD-ченджер. И все это дань возрасту нынешней модели. Благо, все сделано очень качественно, и разобраться довольно легко.

Салон просторный, светлый и приятный. Изобилие натуральной кожи, вставки под дерево, 7-местный салон, трехзонный климат-контроль, мониторы в подголовниках – все это про уют и комфорт Infiniti QX60. Передние сидения в нашей версии были оснащены подогревом и вентиляцией, также был подогрев руля и сидений второго ряда.

Как вишенка на торте – аудиосистема Bose 5.1 Surround Sound с 14 динамиками мощностью 372 Вт и панорамная крыша.

Infiniti QX60 – это большая семейная яхта, на которой хочется ехать и ехать.

Места хватит всем, в салоне очень просторно, и даже на третьем ряду можно вполне комфортно усесться, по крайней мере подросткам.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальный комфорт / 5 фотографий

Экраны в подголовниках отлично подходят для просмотра мультиков, а сложив третий ряд сидений, можно увеличить багажный отсек, объем которого будет составлять 1 155 л.

Где здесь Hybrid?

Гибридная система Infiniti QX60 называется Direct Response Hybrid и включает в себя несколько компонентов.

Основным является бензиновый компрессорный мотор объемом 2,5 л и мощностью 231 л.с.

Вторым компонентом является электромотор мощностью 19 л.с. и батарея.

Электромотор помогает на старте и делает Infiniti QX60 более резвым.

Гибрид принято ассоциировать с экономией топлива и его низким расходом, но не в случае с Infiniti QX60.

Здесь расход топлива в городе составляет 13-13,5 л на 100 км, а вот на трассе все немного веселее, и можно добиться показателя 7-7,5 л.

Как едет по украинским дорогам?

Суммарная мощность установки составляет 250 л.с., а суммарный крутящий момент — 368 Нм. Едет Infiniti QX60 довольно бодро, но при этом остается очень комфортным кроссовером. В салоне тихо, подвеска практически не замечает изъяны наших дорог.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальный комфорт / 4 фотографии

В паре с бензиновым двигателем работает бесступенчатый вариатор CVT.

Привод Infiniti QX60 – полный, All-Mode 4WD. Благодаря этому вы абсолютно спокойно можете рассчитывать на QX60 вне асфальта. Главное – не забывать про красивый обвес и трезво оценивать возможности кроссовера.

Итоги

Infiniti QX60 – это кроссовер, который подойдет тем, кто ищет большой и комфортный автомобиль для семьи.

Infiniti QX60 не устарел внешне, но вот салон выдает возраст модели, и тут ничего не поделаешь. А новый Infiniti QX60 выйдет на американский рынок только в конце 2021 года.

Брать старый или подождать новый? Решать, как всегда, вам.