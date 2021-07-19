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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Дождливый апокалипсис в Киеве: что делать, если вода затопила авто

Затопило авто

Сегодня, 19 июля, на Киев обрушилась сильная гроза.

За считанные минуты на дорогах столицы образовались пробки, а некоторые участки затопило. Коммунальщики не успевают бороться с непогодой, о чем свидетельствуют фото и видео жителей Киева.

Помимо затопленных станций метро и переходов, непогода сказалась и на частном транспорте. В нескольких районах Киева автомобили почти плыли по затопленным улицам, а некоторые авто самостоятельно передвигаться уже не смогут.

Как обезопасить авто в дождь — правила

  • минимизировать дистанцию ​​поездки;
  • защитить от воды генератор, стартер, прерыватель-распределитель, свечи и разъемы;
  • уменьшить скорость передвижения до 5-10 км/ч;
  • двигаться равномерно без переключения передач;
  • дать просохнуть мотору после поездки.

Как правильно парковать авто в дождь

В первую очередь — найти возвышенность. Это минимизирует шансы затопления или повреждения авто.

Следует обратить внимание на расположение ливневок — возле них не стоит парковаться. Листья и мелкий мусор могут их забить, а уровень воды начнет подниматься.

Деревья также несут большую опасность для авто — даже падение веток может серьезно повредить транспортное средство.

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Вода затопила авто: можно ли получить компенсацию

Со слов представителей юридической фирмы Дорожный Адвокат, если автомобиль застрахован от случая затопления авто — страховая компания должна возместить ущерб. В остальных случаях — расходы на ремонт авто покрываются за счет владельца.

Разумеется, можно получить и компенсацию от балансодержателя — если автомобиль был запаркован правильно, но из-за несправной ливневки его затопило. Для этого нужно через суд доказать, что балансодержатель не исполнял свои обязанности и это привело к ущербу.

Если автомобиль уже затопило — лучше отдать его на СТО. Быстрый техосмотр возможных повреждений поможет уберечь от неожиданных поломок и непредвиденных трат на ремонт.

Фото: Киев Оперативный, Unsplash

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