Компания Telsa открыла подписку на автопилот для электрокаров. Функция получила название Full Self-Driving и стоит $199 в месяц. Владельцам Tesla теперь не придется платить $10 тыс. единоразовым платежом за покупку автопилота.

Подписка не является долгосрочным обязательством, и клиенты могут отменить ее в любое время.

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Однако компания предупреждает водителей о том, что этот пакет функций не делает автомобиль полностью автономным, и для безопасности необходимо всегда контролировать ситуацию на дороге.

Ранее компания Tesla выпустила новую бета-версию своего программного обеспечения Full Self-Driving. Сам же Илон Маск призвал водителей проявлять паранойю во время использования автопилота, так как система может работать с ошибками.

Tesla атакуют грызуны

В июле владельцы Tesla массово жаловались на атаки грызунов, которые уничтожают проводку электрокаров.

Оказывается, изоляция кабелей была произведена с использованием сои, которая привлекает мелких животных. В компании отказываются платить компенсацию по гарантии. Подобная проблема встречается не только в автомобилях Tesla.

Источник: BusinessInsider