КГГА обнародовала и утвердила новые парковочные зоны Киева.

Для определения новых зон были использованы данные Tomtom Move O/D — источника статистики автомобильных поездок в крупных городах.

Посмотреть изменения можно на электронных картах Киев Цифровой и Инспекции по парковке.

Зоны были разделены на три части, учитывая их спрос и местоположение.

Зона I охватывает центр Киева — место с наибольшим спросом на парковку. Ранее зона охватывала 66 парковок на 1 451 машиноместо. После изменений в ее состав уже входят 224 площадки с расчетом на 4 320 автомобилей.

Зона II уменьшилась почти вдвое по вместимости: с 247 до 123 площадок, и с 4 856 до 2 847 мест для автомобилей. Однако сама площадь зоны увеличилась, опираясь на данные с карты.

Зона III — спальные районы с наименьшим трафиком и спросом на парковку.

По данным КГГА, зоны парковки не менялись еще с 2011 года.

Цены на парковку в Киеве

Цены на парковку в Киеве также изменились. С 1 июля 2021 стоимость одного часа парковки в I зоне составит 35 грн.

За час парковки во второй зоне придется заплатить 25 грн. За место в спальных районах — 5 грн/час.