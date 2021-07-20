Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Владельцы первых Ford Bronco 2021 жалуются на качество внедорожника: не выдержал и месяца

Ford Bronco

Выход Ford Bronco стал проблемным из-за поздних поставок. И хотя первые автомобили уже добрались до своих хозяев, компания может столкнуться с новой проблемой — плохое качество производства Bronco 2021 года.

Члены форума Bronco6G сообщают о проблемах с крышей внедорожника, на поверхности которой может появиться узор в форме сот. К счастью, изменение только визуальное — поверхность осталась такой же на ощупь.

Крыша Ford Bronco

Крыша — не единственная проблема данной модели. Другие пользователи сообщают о проблемах с обшивкой потолка, которая отделяется от панели крыши. Возможно, все дело в плохом качестве сборки или материалов. Некоторые участники форума жалуются на неровные стыки крыши, и они заметны вблизи. 

— Мой автомобиль был доставлен ​​три недели назад без видимых проблем. Даже поверхность крыши была однородной по цвету и текстуре, а обивка потолка была великолепной, — сообщил пользователь PREMiERdrum.

Позже участник форума добавил, что спустя три недели обшивка крыши начала облазить, а внешний корпус покрылся узорами в форме сот.

По словам того же пользователя сети, проблемы связаны с качеством ламинирования кровли.

Проблемы Ford Bronco

Внедорожник Ford Bronco начали производить в мае 2021 года, а цены стартуют от $28 тыс.

Читайте
Ford Mustang Mach-E попал в Книгу рекордов Гиннеса: утер нос даже Tesla

Фото: Ford, bronco6g

Источник: bronco6g

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка