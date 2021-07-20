Volkswagen Passat Limited Edition 2022 года станет последней моделью седана в Соединенных Штатах.

Чтобы попрощаться, компания добавляет несколько стильных штрихов к этой ограниченной модели. Компания планирует выпустить 1 973 авто. Число 1973 знаменует год, когда автомобиль впервые был запущен в продажу в Германии.

Немецкий концерн также вспомнил и о других значимых числах для этой легендарной модели седана.

Бренд создает 411 Passat Limited Edition в цвете Aurora Red Metallic. Интерьер также получит необычный цвет — Titan Black. Этот номер является оригинальным производственным кодом автомобиля Passat.

Еще 423 модели получат окрас Racing Green Metallic, а салон покрасят в Mauro Brown. VW производит американский Passat в Чаттануге, штат Теннесси, и эта цифра является кодом города.

Компания производит 524 авто в корпусе Pure White и внутри Mauro Brown. Речь идет об открытии фабрики в городе Чаттануге 24 мая 2011 года.

Оставшиеся 615 экземпляров появятся в продаже в цвете Platinum Grey Metallic с интерьером Titan Black.

Passat Limited Edition будут отличаться не только покраской — все версии в стоке получают 18-дюймовые колесные диски, черные колпаки зеркал и светодиодные фары. Интерьер также немного изменится — внизу подстаканников будут специальные коврики.

Сиденья будут спортивными, и каждое из них получит подогрев. В стандартную комплектацию входит также система помощи парковки.

За базовую версию Passat Limited Edition 2022 попросят $30 295.

Фото: Motor1