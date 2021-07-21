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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Nissan Juke 2021 начали продавать в Украине: характеристики, цена

Nissan Juke 2021

Выход нового Nissan Juke состоялся в сентябре 2019 года, и теперь он доступен к заказу в Украине.

Автомобиль изменился в размерах — места на втором ряду стало больше, как и в багажнике. Компании также удалось снизить вес. 

В Украине кроссовер будет продаваться с двигателем на 114 л.с. На выбор дается две коробки передач: 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатая автоматическая. Средний расход топлива — 6.0 л/100.

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Стоимость комплектаций Nissan Juke 2021:

  • Visia — 522 900 грн
  • Acenta — от 579 290 грн до 623 090 грн
  • N-Connecta — 668 400 грн
  • Tekna — 713 570 грн
  • N-Design — 798 090 грн

Новинка Nissan станет доступной в 11 цветах кузова и с тремя вариантами цвета крыши. 

Комплектации будут отличаться и дисками: базовая получит 16-дюймовые стальные диски, а дорогие — легкосплавные от 17 до 19 дюймов. 

Автомобиль будет оснащен Bluetooth и USB, но крупный тачскрин с Android Auto и Apple CarPlay доступен только в дорогих версиях.

Nissan Juke 2021 сделали умнее, — он получил систему контроля рядности, автоматического переключения света и шесть подушек безопасности. Все эти функции доступны даже в базовой комплектации.

Более дорогие версии получат подогрев зеркал и сидений, парктроники, камеру заднего вида и климат-контроль.

Автомобили Nissan в Украине

Электрические автомобили Nissan лидируют по количеству ввоза на территорию Украины за июнь. Из 623 автомобилей было ввезено 180 моделей Nissan Leaf. Tesla Model 3 заметно отстала от лидера — всего 69 экземпляров.

Также статистика показала увеличение популярности электрокаров — за первые шесть месяцев в Украине зарегистрировали более 3,6 тыс. электрических авто, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: AutoNews

Фото: Nissan

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