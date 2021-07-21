Kia Sportage пятого поколения (NQ5) скоро появится в автосалонах Южной Кореи. Компания раскрыла подробности интерьера новинки.

Базовая комплектация получила монохромный мультимедийный дисплей, а также обычную отделку салона.

Топовые версии получили сенсорный дисплей, продвинутую систему климат-контроля и другие функции.

Модель NQ5 Sportage напоминает NX4 Hyundai Tuxon по оснащению и технологиям. Новинка немного выше своего предшественника — на 180 мм, а оси расположены на 85 мм дальше друг от друга.

Автомобиль появился в продаже 6 июля на территории Южной Кореи, и успел завоевать популярность. Новинку предзаказали 16 078 человек за один день.

Двигателей будет несколько — в том числе 1,6-литровый с мощностью в 180 л.с. и 2,0-литровый турбодизель с максимальной мощностью в 186 л.с.

О ценах и сроках появления новинки в Украине не сообщается.

Источник: FormaCar

Фото: Kia Worldwide