Мы попытались разобраться, как едет Opel Corsa в наших условиях, чем может удивить покупателя и сколько за него придется заплатить.

Сколько стоит Opel Corsa?

У нас на тест-драйве побывал Opel Corsa в комплектации Elegance Plus, с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,2 л, мощностью 130 л.с. и 8-АКПП.

Стоимость тестового автомобиля составляет около $24 тыс.

Как выглядит Opel Corsa?

Opel Corsa выглядит стильно, современно и нарядно. Есть в нем определенный агрессивный характер и некоторые спортивные нотки.

Тест-драйв Opel Corsa: нескучный Opel / 6 фотографий

Некого шарма придает двухцветный кузов с острыми линиями и колесные диски черного цвета. Подчеркивает всю эту красоту аккуратный спойлер на крышке багажника.

Смотрится все очень сочно и современно.

Что есть и чего нет в салоне Opel Corsa?

В салоне Opel Corsa получился более сдержанным и менее эмоциональным. Все просто, четко и на своем месте. Вот здесь читается классический подход немцев к интерьеру – все довольно просто, но максимально удобно. Opel Corsa позаимствовал селектор КПП и еще несколько элементов в салоне у своих французских братьев, которые теперь правят парадом в Opel.

Тест-драйв Opel Corsa: нескучный Opel / 4 фотографии

За рулем Opel Corsa можно комфортно усесться даже с моим ростом 1,87 м. Сиденья удобные, в дальней дороге не устаешь.

Тут интересно обыграли панель приборов и сделали ее в виде прямоугольного монитора. Выглядит необычно, но привыкать долго не приходится. Мультимедийная система с сенсорным экраном в 10 дюймов поддерживает Apple CarPlay и Androin Auto.

Тест-драйв Opel Corsa: нескучный Opel / 4 фотографии

Сзади немного тесновато будет втроем, но два пассажира там поместятся без потери комфорта.

Багажник Opel Corsa ожидаемо небольших размеров, а его объем составляет 309 л.

Если подытожить по салону, то хоть он и выполнен в серых тонах и с немецкой простотой, но вот своя харизма в нем все-таки есть. А может эту серость салона затмевает динамика Opel Corsa?

Как едет по нашим дорогам Opel Corsa?

Едет Opel Corsa неожиданно бодро и провоцирует поднажать, хотя особого ничего не ожидаешь от трехцилидрового бензинового турбомотора с объемом 1,2 л. Хэтчбек срывается с места и допрыгивает до первой сотни за 8,7 с.

Мощность двигателя составляет 130 л.с., а максимальный крутящий момент 230 Нм. Мотор работает в паре с 8-АКПП. Связка работает слаженно, без дерганий и заминок.

Подвеска в Opel Corsa упругая, но не жесткая. С нашими дорогами справляется, но нужно быть начеку. Ехать в Opel Corsa приятно, особенно за рулем. Есть несколько режимов вождения, и их можно переключать в зависимости от желания.

Расход топлива в городе у меня составил около 8 л на 100 км.

В добавок ко всему Opel Corsa неплохо укомплектован по безопасности. В тестовом авто были системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе движения, экстренного торможения и сигнализатор о риске столкновения.

Итоги

Opel Corsa оставил о себе очень приятные впечатления и показал себя как яркий, стильный и довольно бодрый автомобиль.

Да, салон может показаться немного скучноватым, но как же он здорово едет.

Решать, как всегда, вам.