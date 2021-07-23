В 2021 году на территории Украины было реализовано и зарегистрировано 48,4 тыс. новых легковых автомобилей. Почти треть из них зарегистрированы на компании.

Любимчиком среди частных покупателей стал корейский Kia Sportage. Автомобиль этой марки купило 2552 украинца. На втором месте оказался легендарный Toyota RAV-4, который отстал от лидера всего на десяток авто — кроссовер приобрело 2535 человек. Nissan Qashqai тоже попал на пьедестал — компактный кроссовер приобрели 1119 украинских водителей.

На четвертом месте расположился Renault Sandero, а на пятом — Mazda CX 5. За ними идут Hyundai Tucson, Suzuki Vitara, Mitsubishi Outlander и Renault Duster. На последнем месте оказался Volkswagen Touareg.

Корпоративные автопарки тоже успели пополниться за этот год — было зарегистрировано 14,4 тыс. новых легковых авто.

Лидером в этом рейтинге стал Reno Duster. С начала года компании приобрели 1718 новых авто этой модели. Renault Logan занял второе место с результатом 805 авто. Toyota RAV-4 засветился в лидерах и в этом списке с показателем в 598 авто.

Самые популярные подержанные автомобили за июнь 2021

Украинцы любят не только новые автомобили. В июне 2021 на территорию страны ввезли 35,9 тыс. подержанных авто.

В рейтинге самых популярных б/у авто лидируют автомобили немецкого производства — Volkswagen. Второе место занимают американские Ford, а замыкает тройку лидеров французский Renault.

Фото: Reno, Kia, Unsplash

Источник: UkrAutoprom