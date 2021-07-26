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Факты / Lifestyle / Авто
Євгенія Шапоренко |

Автопилот Tesla перепутал Луну с желтым сигналом светофора — глюк попал на видео

Автопилот Tesla перепутал Луну с желтым сигналом светофора — глюк попал на видео

Автопилот Tesla снова создал проблемы своему хозяину. В этот раз он перепутал Луну с желтым сигналом светофора.

Фирменная автономная система Autopilot автомобиля Tesla спутала Луну с желтым сигналом светофора, из-за чего машина пыталась снизить скорость.

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Ролик, на котором запечатлен глюк Tesla, опубликовал в Twitter пользователь Jordan Nelson. Он также обратился к главе компании Илону Маску и попросил его разобраться с проблемой. Однако Маск пока не реагировал на это сообщение.

Более того, этот автомобиль Tesla оснащен не просто стандартной Autopilot, а улучшенной системой Full Self-Driving с расширенным функционалом. Однако название не отвечает реальности, так как автопилот все еще относится ко второму уровню (водитель обязан держать руки на руле и вмешиваться в случае какой-либо проблемы).

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Фото: Unsplash

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