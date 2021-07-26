Новый автомобиль от Lamborghini получит гибридную установку. Об этом сообщил генеральный директор компании Стефан Винкельманн. Новинку покажут в конце 2021 года.

Будущий спорткар будет оснащен безнаддувным двигателем V12 с гибридным приводом, как у Lamborghini SIAN 2019 года.

Компания планирует представить две новые модели на базе Huracan и Urus в 2022 году. Двигатели V10 не появятся на моделях следующего года.

Глава Lamborghini добавил, что обновленная модель Aventador появится в 2023 году с гибридной установкой PHEV.

Изменения в комплектациях увеличат вес авто. Это недостаток, который объединяет все авто Lamborghini. По словам компании, стоит обратить внимание на соотношение веса к мощности.

Возможно, автомобиль сделают мощнее для компенсации дополнительного веса. Большее количество углеродного волокна и других сверхлегких материалов может свести к минимуму увеличение веса.

Модель Huracan может остаться без 5,2-литрового двигателя V10, который использовался в Audi R8. Возможно, автомобиль получит гибридную установку. Компания не спешит полностью отказываться от бензиновых двигателей.