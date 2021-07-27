Geely Coolray

Компания Geely раскрыла подробности о новом поколении бюджетного Coolray. Кроссовер будет продаваться на китайском рынке под названием Binyue.

Визуальных изменений много — обновленная модель получила агрессивный передний бампер и новые светодиодные фары. В салоне теперь красуется большой экран мультимедийной системы. Производитель также увеличил количество доступных опций.

Благодаря новым 18-дюймовым дискам и красным тормозным суппортам автомобиль выглядит более спортивным. На задней части крыши разместился спойлер, который улучшит управляемость автомобилем на большой скорости.

Интерьер сделали черно-золотым, но будут версии и с привычным серебристым пластиком. Рычаг коробки передач также изменился визуально. Диагональ дисплея мультимедиа — 12,3 дюйма. В салоне новинки появится светодиодная подсветка для увеличения комфорта во время езды.

Китайский кроссовер получит 1,5-литровый мотор от Volvo мощностью в 177 л.с. Автомобиль будет поставляться с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Полный привод не предусмотрен.

На китайском рынке продажи обновленного Geely Binyue стартуют в августе этого года. Стомость предыдущей версии кроссовера — от $12 тыс. Цена на обновленную модель останется неизменной.

Источник: Geely

Фото: Geely