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Факты / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Hyundai показала новый минивэн Custo: сдвижные двери и дизайн от Tucson

Hyundai Custo

Корейская компания Hyundai опубликовала в сети фото нового минивэна Hyundai Custo.

Новинка напоминает дизайном последнюю модель паркетника Hyundai Tucson. Особым сходством отличаются радиаторная решетка и оптика.

Компания позиционирует его как семейный автомобиль — он оснащен сдвижными дверьми для доступа к задним сидениям.

Hyundai Custo

По габаритам он будет меньше, чем Hyundai Staria и Kia Carnival, но больше, чем Honda Odyssey. 

Автомобиль планируют продавать с двумя версиями двигателей. Он будет оснащен 1,5- и 2,0-литровым бензиновыми моторами мощностью 170 и 236 л.с. Первый двигатель будет укомплектовываться роботизированной коробкой передач. Любители автоматики смогут выбрать двигатель с большей мощностью — его оснастят 8-ступенчатой коробкой передач.

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О ценах и комплектациях компания расскажет позже. Продажи Hyundai Custo стартуют в этом году на территории Кореи.

Если автомобиль будет действительно похожим на Hyundai Tucson, то на рынке Украины он завоюет популярность. В 2021 году было зарегистрировано 48,4 тыс. новых легковых автомобилей, и Hyundai Tucson попал в топ самых популярных авто. Его приобрело 949 украинцев.

Источник: Motor1

Фото: Hyundai

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