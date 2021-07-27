Porsche Vision Renndienst

Компания Porsche опубликовала первые фотографии интерьера футуристического минивэна Vision Renndienst.

В ноябре 2020 года немецкий автопроизводитель представил 15 концептуальных автомобилей, построенных в период с 2005 по 2019 год. Vision Renndienst был одним из них. Теперь компания представила дизайн салона минивэна.

Интерьер автомобиля удивляет — место водителя расположено посредине передней части транспорта. По словам Porsche, салон продуман как автономное транспортное средство, и водитель не обязан следить за дорогой. Сидение также может поворачиваться на 180 градусов.

Vision Renndienst получил и ассиметричные окна — они создают внутри две отдельные области.

Доступ к цифровой приборной панели — только у водителя, а два пассажирских сиденья расположены немного позади.

Благодаря такой компоновке пассажиры могут наслаждаться четким обзором дороги впереди и собственными экранами приборной панели. Третий ряд состоит из многоместного сиденья с изогнутыми сторонами.

О трансмиссии компания не спешит раскрывать детали. Известно, что транспорт полностью электрический, а аккумулятор спрятан в днище.

Другой электромобиль от Porsche уже побывал на тест-драйве у Фактов ICTV. Porsche Taycan часто называют смесью моделей 911 и Panamera в плане дизайна. Он — настоящий магнит на дорогах, притягивающий взгляды абсолютно всех участников дорожного движения.

Источник: InsideEVs

Фото: Porsche