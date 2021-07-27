Немецкие авто, пригнанные из-за границы, всегда пользовались особенным спросом. И это не удивительно — в стране сразу несколько лучших производителей авто, а сами немцы крайне бережно относятся к своему транспорту. Автобаны тоже позволяют не беспокоиться за состояние подвески.

Цены на автомобили из Германии намного ниже цен на аналогичные авто в Украине. Например, бюджетные модели в Украине дороже почти втрое.

Однако здесь не обошлось без нюансов — продавцы часто скрывают настоящее состояние транспорта. В Германии базы данных о пробегах автомобилей недоступны для широкой публики. Продавцы пользуются такой возможностью, уменьшая реальный пробег на одометре.

Это не самая большая проблема. Гораздо хуже — купить утопленный автомобиль. Визуально определить утопленное авто крайне сложно, особенно, если продавец сделал предпродажную подготовку. Недавно в Германии были наводнения, которые затопили улицы и подземные парковки. Вероятность купить утопленное авто на рынке б/у автомобилей резко возрастет.

Чем опасны утопленные автомобили

Руководитель DenyCars Сергей уверен, что восстановительные работы авто помогут уменьшить последствия затопления, но только в том случае, если их сделать вовремя. Такие автомобили проще продать, чем заниматься ремонтом и восстановлением. Ремонт может обойтись в тысячи долларов.

Основные проблемы в автомобилях-утопленниках — это постоянные отказы электрооборудования, систем АБС, ESP, подушек безопасности, коробок передач, двигателей, мостов, коррозия кузова, гниение салона. Вода может с легкостью закоротить любую микросхему или контакт, а эксперты не могут этого предвидеть.

Как определить утопленное авто

И хотя в Европе такие автомобили зачастую утилизируют, некоторые из них успевают попасть в Украину. Без тщательного осмотра определить утопленный автомобиль практически невозможно.

— Покупателю автомобиля стоит обратить внимание на работу электроники — чаще всего она не работает после попадания воды. Даже оптика с конденсатом может показать истинное положение транспорта, — сообщили в DenyCars.

Салон тоже может раскрыть некоторые секреты — затхлый запах и песок не попадают внутрь авто просто так. Идеально чистый салон подержанного авто может указать на предпродажную подготовку утопленника. Каркас сидений не прикрывается тканевой оббивкой — наличие на нем ржавчины тоже покажет состояние транспортного средства.

Обязательно стоит заглянуть под капот — в труднодоступных местах может остаться песок, который не получилось вымыть.

По словам руководителя DenyCars, даже в отсеке для запаски может остаться влага, поэтому это место также нужно тщательно осмотреть.

У бюджетных автомобилей также должна работать вся электроника — неисправный подогрев сидений и стекла расскажут об автомобиле больше, чем сам продавец.

Шумоизоляция зачастую сбивается в комки после попадания влаги — высушить ее без демонтажа практически невозможно. Если в ней осталась влага — включение отопления сделает окна запотевшими.

Что делать, если купленный автомобиль оказался утопленником

В первую очередь, нужно срочно ехать на ТО. Экспертам необходимо осмотреть общее состояние автомобиля, проверить на наличие влаги в салоне и двигателе. Работу электроники также будут тщательно проверять. В большинстве случаев автомобиль придется разбирать и высушивать, избавляя от влаги.