По состоянию на утро 29 июля на территории Украины зарегистрировали более 29 345 электрокаров, для которых предусмотрены специальные зеленые номера.

Об этом сообщил главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Транспортные средства с номерами зеленого цвета вместо привычного черного не имеют двигателя внутреннего сгорания. То есть они приводятся в движение с помощью электрического механизма.

По данным министерства, все большее количество украинцев выбирает для себя зеленый вид транспорта. Стоимость заправки электромашины значительно меньше, чем дизельного или бензинового транспортного средства.

Для него установлены зарядные станции и специальные паркоместа. Таким образом использование электрокаров улучшает экологию на территории нашего государства.

В МВД объяснили, что регистрация этих автомобилей проходит по обычному для водителей алгоритму. Граждане должны взять талон электронной очереди и прийти в любой сервисный центр МВД Украины.