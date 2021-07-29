Компания Joby Aviation опубликовала видео с полетом электрического шестироторного самолета. Летающее такси преодолело расстояние в 241 км за 17 минут.

Полет стал очень важным для авиации — на сегодняшний день это одно из самых больших расстояний, которое удалось пролететь на электрической тяге.

Новинка сможет заменить полноценный самолет, который загрязняет атмосферу выбросами CO2.

Компания Joby Aviation планирует запустить полномасштабную службу воздушного такси уже к 2024 году. Среди услуг будут доступны и региональные перелеты. Этот рекордно длинный полет показал, что самолету с электрической тягой необязательно подзаряжаться для преодоления больших расстояний.

— Мы достигли того, что многие считали невозможным, с помощью современных аккумуляторных технологий, — говорится в заявлении основателя и генерального директора Joby ДжоБена Бевирта.

Самолет преодолел главный недостаток электродвигателей — они обладают плохим соотношением мощности к весу. По словам главы компании, обычные литий-ионные батареи были специально адаптированы для использования в аэрокосмической отрасли. Над улучшениями характеристик батареи работал Джон Вагнер, который ранее занимался созданием аккумуляторов в Tesla.

Источник: Joby Aviation

Фото: Joby Aviation