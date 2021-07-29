Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил о поисках специалистов по технологиям для беспилотных автомобилей.

В прошлом месяце корпорация Xiaomi опубликовала 20 новых вакансий, связанных с автономным вождением. Похоже, компания хочет заняться производством технологии для будущего авто.

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Компания имеет намерение запустить на рынок свой первый электрокар в 2023 году.

— Мы сосредоточились на производстве автомобилей еще несколько месяцев назад. В настоящее время проблема заключается в поиске талантов и поддержке цепочки поставок для производства авто, — сообщил глава Xiaomi Лэй Цзюнь.

По словам главы Xiaomi, разработкой технологии автономного вождения будут заниматься около 500 сотрудников. Им придется разработать запатентованную технологию автопилота для будущих электромобилей компании.

Еще в марте Xiaomi сообщила о создании электрокара под собственной маркой. Инвестиции в эту разработку достигли $1,5 млрд. Корпорация хочет создать умный автомобиль с использованием новейших технологий, в том числе беспилотного вождения.

Сами электрокары будут собирать на заводе компании Great Wall Motor Company Limited, находящейся в Баодине, которая также продает автомобили под собственным брендом.

Источник: China Money Network